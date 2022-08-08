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Дмитриева о том, почему перешла в «Крим»: «Все определила Лига чемпионов. Если бы Россию не отстранили, я бы осталась в ЦСКА»

Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева рассказала, почему решила перейти из ЦСКА в словенский «Крим».

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