31 декабря исполнится 25 лет с момента ухода Ельцина в отставку и назначения Путина и.о. президента. В своем новогоднем обращении к россиянам тогдашний президент объявил, что уходит в отставку и, в соответствии с Конституцией, подписал Указ о возложении обязанностей президента на Путина.
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