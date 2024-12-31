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25 лет с момента ухода Ельцина в отставку

31 декабря исполнится 25 лет с момента ухода Ельцина в отставку и назначения Путина и.о. президента. В своем новогоднем обращении к россиянам тогдашний президент объявил, что уходит в отставку и, в соответствии с Конституцией, подписал Указ о возложении обязанностей президента на Путина.

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