31 декабря исполнится 25 лет с момента ухода Ельцина в отставку и назначения Путина и.о. президента. В своем новогоднем обращении к россиянам тогдашний президент объявил, что уходит в отставку и, в соответствии с Конституцией, подписал Указ о возложении обязанностей президента на Путина.