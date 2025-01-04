ТАСС/Грабар Виталий Решение президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, о прекращении транзита российского газа в Европу привело к существенному подорожанию энергии в регионе и серьезным проблемам у европейских государств и граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии