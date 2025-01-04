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Депутат Рады Дмитрук: половина мира страдает из-за решения Зеленского по газу

Депутат Рады Дмитрук: половина мира страдает из-за решения Зеленского по газу

ТАСС/Грабар Виталий Решение президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, о прекращении транзита российского газа в Европу привело к существенному подорожанию энергии в регионе и серьезным проблемам у европейских государств и граждан.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Европейцы помогают Зе воевать с Россией, за это он и перекрыл подачу газа в Европу, только и всего! Зачем нам то печалиться по этому поводу?
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15 час.

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