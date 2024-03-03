НАК: в Карабулаке убиты шестеро исламистов

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о завершении операции в Карабулаке. Убиты шестеро боевиков; их личности предварительно установлены: они были приверженцами международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии