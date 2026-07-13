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Арбитраж по зарплате Робертсона из «Далласа» назначен на 25 июля, у Зеграса – 22 июля, у Дака – 30-го (PuckPedia)

PuckPedia сообщила даты зарплатного арбитража в это межсезонье. Им могли воспользоваться ограниченно свободные агенты, соответствующие ряду условий, которым не удалось договориться о новом соглашении с клубом.

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