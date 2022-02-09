Аргументы недели

97 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    За подстрекательство получат первые вместе с дружбанами:(( жалко такая красивая архитектура:( !!!В МИД РФ заявили,...
  • Георгий Михалев
    Правильно сделали, а то кто знает, ХЕЗБОЛЛА собьет российский самолет, а опять будут трындеть, что израильский самоле...Российские истреб...
  • Валентина Литвяк
    Без  отстрелов террористов на месте,   наши службы не справятся... К сожалениюСотрудники ФСБ Ро...

На исследования по приоритетным для региона направлениям выделено 100 млн рублей

На исследования по приоритетным для региона направлениям выделено 100 млн рублей

Это средства Российского научного фонда и областного бюджета. В правительстве Челябинской области состоялось расширенное заседание Совета при губернаторе по вопросам высшего образования и науки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх