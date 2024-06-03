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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ, набиравший 30+ очков за один плей-офф 2 раза или более. В списке есть Кучеров

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в шестом матче финала Западной конференции с «Далласом» (2:1, 4-2).

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