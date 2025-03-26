Бербок готовят возмутительно почетную ссылку

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Текст: Дмитрий Бавырин Для министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая вскоре покинет свою должность, нашли новую работу.
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