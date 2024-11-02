Самым криминальным районом Краснодара является Калининский район

Власти Краснодара объявили самый криминальный район города. По данным Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, наиболее проблемными районами являются те, где проживает большое количество новых жителей.
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