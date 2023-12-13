Лобаев о гиперзвуковом снайперском комплексе: «Это революция»

Инженер-конструктор и владелец компании по созданию и производству высокоточного снайперского оружия Владислав Лобаев рассказал в интервью военкору Семену Пегову о своей работе в КБ его фирмы над новейшим гиперзвуковым снайперским комплексом .
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