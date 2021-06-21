Бизнес попросил власти Москвы пояснить правила обязательной вакцинации

Global Look Press Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой объяснить правила обязательной вакцинации от COVID-19 не менее 60% работников.
Global Look Press Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой объяснить правила обязательной вакцинации от COVID-19 не менее 60% работников.
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