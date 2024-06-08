“Совсем плоха, нет голоса”: Концерт Светланы Лободы в Латвии закончился скандалом

В Латвии концерт Светланы Слободы закончился громким скандалом. Зрители ушли не дождавшись конца.Всем известно, что Светлана Лобода в феврале 2022 года покинула Россию, осудив действия властей и спецоперацию.
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