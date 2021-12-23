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До большой пресс-конференции Владимира Путина остается всего два часа

Через два часа стартует большая пресс-конференция Владимира Путина. Для президента она станет 17-й. В этом году, в отличие от прошлого отказываться от живого общения не пришлось, но пандемия также вносит свои коррективы.

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