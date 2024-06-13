Мосбиржа объявила о прекращении торгов по доллару и евро: главное за сутки

МОСКВА, 13 июня, ФедералПресс. США запретили оказание услуг в сфере IT в России, Путин дал старт Играм БРИКС – 2024, птичий грипп начал атаковать детей, а на Мосбирже закрылись торги основными иностранными валютами.
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