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Академик РАН Лукьянов назвал 125 лет предельным возрастом человека

Академик РАН Лукьянов назвал 125 лет предельным возрастом человека

Люди пока не смогли преодолеть возрастной рубеж в 122–125 лет. За последнюю тысячу лет предельная продолжительность жизни практически не изменилась, рассказал на фестивале «Наука 0+» академик РАН Сергей Лукьянов, его слова привел ТАСС .

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