Академик РАН Лукьянов назвал 125 лет предельным возрастом человека

Люди пока не смогли преодолеть возрастной рубеж в 122–125 лет. За последнюю тысячу лет предельная продолжительность жизни практически не изменилась, рассказал на фестивале «Наука 0+» академик РАН Сергей Лукьянов, его слова привел ТАСС .