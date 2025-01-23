Зеленский планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и отдать солдат на «содержание» Европе Ирэн Орлонская Владимир Зеленский сообщил о планах расширить состав ВСУ до одного миллиона человек, если Украина не будет принята в НАТО.
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