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Зеленский планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и отдать солдат на «содержание» Европе

Зеленский планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и отдать солдат на «содержание» Европе

Зеленский планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и отдать солдат на «содержание» Европе Ирэн Орлонская Владимир Зеленский сообщил о планах расширить состав ВСУ до одного миллиона человек, если Украина не будет принята в НАТО.

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