Три игрока "Нижнего Новгорода" вошли в сборную тура Лиги PARI

Сергей Ильев включил в символическую сборную 13-го тура Лиги PARI трёх футболистов «Нижнего Новгорода» — Яна Гудкова, Глеба Пополитова и Вячеслава Грулёва, отметившихся в разгроме «Енисея» со счётом 5:0.
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