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Анчелотти о поражении от Норвегии на ЧМ: «Я изменил структуру после паузы на водопой во 2-м тайме – и мы потеряли контроль над игрой. Это моя самокритика»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал свою ошибку касательно поражения от команды Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 .

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