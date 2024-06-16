16 июня 1925 года в СССР открылся пионерский лагерь «Артек» Впервые о создании детского лагеря было объявлено на празднике московской пионерии 05 ноября 1924 года.
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16 июня 1925 года в СССР открылся пионерский лагерь «Артек» Впервые о создании детского лагеря было объявлено на празднике московской пионерии 05 ноября 1924 года.
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