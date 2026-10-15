vk.com/ФК СКА Ростов-на-Дону 23-летнему экс-футболисту Медиалиги Артуру Закиеву и его сообщнику вынесли приговор по делу о хищении у 81-летней жительницы Ильинского района 1,4 млн рублей.
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