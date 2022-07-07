Два района Алматы останутся без горячей воды

В двух районах Алматы временно отключат горячую воду. В пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили, что подачу горячей воды ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского и Наурызбайского района Алматы, будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов: с 11 по 15 июля: Хмельницкого – Староэлеваторская – Бакинская – Куйбышева; Шахтинская – Аяз би – Демченко – Атбасарская; Урицкого – Бейсебаева – Нурсая – Бартольда; Остроумова – Красногорска – Дегдар – Остроумова.