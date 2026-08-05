Военный назвал возможных организаторов подрыва автомобиля с главой «Уралдронзавода»

В подрыве автомобиля Mercedes, в котором находился гендиректор оборонного предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук, может быть украинский след, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии