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  • Ural Karahanow
    На фото, что, тарелка с дерьмом? Они там в хииве это едят? Надо с этим быстрее кончать.Есть замена надое...
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Минуснули еще один командный пункт в Грушевке: Карта специальной военной операции на Украине на 10 сентября 2024 года

Минуснули еще один командный пункт в Грушевке: Карта специальной военной операции на Украине на 10 сентября 2024 года

Минуснули еще один командный пункт в Грушевке: Карта специальной военной операции на Украине на 10 сентября 2024 года Юлия СоколоваВ ходе разведывательной операции Вооружённые силы РФ выявили местонахождение командного пункта одного из подразделений ВСУ вблизи населённого пункта Грушевка, расположенного в Харьковской области.

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