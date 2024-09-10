Минуснули еще один командный пункт в Грушевке: Карта специальной военной операции на Украине на 10 сентября 2024 года Юлия СоколоваВ ходе разведывательной операции Вооружённые силы РФ выявили местонахождение командного пункта одного из подразделений ВСУ вблизи населённого пункта Грушевка, расположенного в Харьковской области.