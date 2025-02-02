Эксперт развеяла заблуждения о психотерапии

У некоторых людей возникают заблуждения о психотерапии. Практикующий психолог, супервизор, гештальт-терапевт и комьюнити-директор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Екатерина Артеменко рассказала «Известиям» 2 февраля о мифах, которые мешают людям начать работу над своим ментальным здоровьем.
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