Эксперт развеяла заблуждения о психотерапии

У некоторых людей возникают заблуждения о психотерапии. Практикующий психолог, супервизор, гештальт-терапевт и комьюнити-директор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Екатерина Артеменко рассказала «Известиям» 2 февраля о мифах, которые мешают людям начать работу над своим ментальным здоровьем.