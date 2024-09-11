В Тамбовской области выбирают "Народного участкового"

В Тамбовской области стартовал первый этап ежегодного Всероссийского конкурса "Народный участковый". Он проводится для укрепления обратной связи с населением, повышения открытости и прозрачности работы сотрудников полиции.
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