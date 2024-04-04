Грушко заверил в ответе России на любую угрозу со стороны НАТО

Россия ответит на любую угрозу безопасности, которая поступит со стороны НАТО в ее адрес. Об этом 4 апреля заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью, приуроченном к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса.
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