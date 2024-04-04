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ИЗВЕСТИЯ iz

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Грушко заверил в ответе России на любую угрозу со стороны НАТО

Грушко заверил в ответе России на любую угрозу со стороны НАТО

Россия ответит на любую угрозу безопасности, которая поступит со стороны НАТО в ее адрес. Об этом 4 апреля заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью, приуроченном к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса.

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Комментарии
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Eduard
НАТО это международный сброд в который США загоняют наивных искателей &quot;лучщей жихни&quot;!
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16 час.

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