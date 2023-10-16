БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как Российская армия устроила ВСУ сюрприз под Авдеевкой

Как Российская армия устроила ВСУ сюрприз под Авдеевкой

Российская армия начала наступательные операции по нескольким направлениям @ Станислав Красильников/РИА Новости Tекст: Евгений Крутиков Один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

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