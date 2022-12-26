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Каждый третий крымчанин мечтает сменить жилье

Каждый третий крымчанин мечтает сменить жилье

Более трети крымчан хотят улучшить свои жилищные условия. Об этом сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко по итогам социологического исследования потенциального спроса на рынке жилой недвижимости.

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