Театр абсурда
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Театр абсурда

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В их учебниках мы колонизаторы. Зачем мы платим за русские школы в Таджикистане?

В их учебниках мы колонизаторы. Зачем мы платим за русские школы в Таджикистане?

Когда читаешь таджикские учебники по истории и слышишь, что говорят о русских лидеры мнений этой страны, становится не по себе.

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Комментарии
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а
анатолий
Так,что Вы хотите от нашего предательского правительства,кто там сидит,кто разорял страну те и разоряют за исключением сваливших.
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6 час.
лл
лина любимцева
КТО составлял эти &quot;учебники&quot;, и почему Россия это все оплачивает? Хоть смотрят, куда деньги телющат?!!
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5 час.
ninikooo Митусова
Наш министр Кравцов ни о чем не думает. Нечем думать. Пора « прикрывать эту лавочку с благотворительностью». Если в учебниках пишут, что мы « ок купанты, « зачем метать. Бисер перед свиньями?! Эти миллионы можно и нужно потратить на обустройство и ремонт сельских школ, где учатся наши милые, добрые, умные ребятишки. Закупить новую мебель, Электронику, новые школьные автобусы, да мало ли проблем у сельских школ/ любой директор расскажет. Хватит уже заносить зад… ницы врагам на поворотах, где наша российская гордость?!  А министр образования ни дня не работал в школе- поэтому для него эти проблемы- это « космос», в котором он ни черта не понимает.
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3 час.

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