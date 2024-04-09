В их учебниках мы колонизаторы. Зачем мы платим за русские школы в Таджикистане?

ninikooo Митусова

Наш министр Кравцов ни о чем не думает. Нечем думать. Пора « прикрывать эту лавочку с благотворительностью». Если в учебниках пишут, что мы « ок купанты, « зачем метать. Бисер перед свиньями?! Эти миллионы можно и нужно потратить на обустройство и ремонт сельских школ, где учатся наши милые, добрые, умные ребятишки. Закупить новую мебель, Электронику, новые школьные автобусы, да мало ли проблем у сельских школ/ любой директор расскажет. Хватит уже заносить зад… ницы врагам на поворотах, где наша российская гордость?! А министр образования ни дня не работал в школе- поэтому для него эти проблемы- это « космос», в котором он ни черта не понимает.