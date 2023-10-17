Им грозит статья о госизмене?

Александр Салтановский Не может грозить, а должна применяться ко всем без исключения релокантам-дезертирам!

Надежда Вы напрасно считаете, что он таких милохиных вреда меньше, чем от оскотинившихся фридманов. Милохин и ему подобные влияют на сознание нашего подрастающего поколения, а именно от него зависит судьба России...