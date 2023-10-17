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СССР-Россия

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    Я не сказал, что Милохин ангел. Но Милохин это производное Грефов, Фридманов и пр. Сам по себе он тупое ничтожество.Им грозит статья ...
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Им грозит статья о госизмене?

Им грозит статья о госизмене?

Релокантов предупреждают об ответственности за антироссийскую пропаганду и помощь ВСУ Николай Петров Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам может грозить статья о госизмене после возвращения в Россию.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Не может грозить, а должна применяться ко всем без исключения релокантам-дезертирам!
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3 час.
Надежда
Вы напрасно считаете, что он таких милохиных вреда меньше, чем от оскотинившихся фридманов. Милохин и ему подобные влияют на сознание нашего подрастающего поколения, а именно от него зависит судьба России...
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3 час.
G
Gleb
Я не сказал, что Милохин ангел. Но Милохин это производное Грефов, Фридманов и пр. Сам по себе он тупое ничтожество.
Ответить
1 час.

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