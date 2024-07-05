Маргарита Мамун: «Поддерживаю тех, кто будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, потому что это намного сложнее»

«Я поддерживаю их – тех, кто будут выступать сейчас в нейтральном статусе, потому что это намного сложнее, потому что они имеют прессинг со всех сторон, мне кажется.
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