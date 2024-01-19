«Конвульсии»: Михалков отреагировал на блокировку «Бесогон TV»

Режиссер дал комментарий о ситуации. Никита Михалков Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.comНакануне вечером стало известно о том, что видеохостинг YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон TV».
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