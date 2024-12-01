Финансовый дождь лишь для одного знака зодиака в декабре: Павел Глоба назвал, кого и в какие числа ждет прибыль Ольга БезродняяАстролог Павел Глоба рассказал, что с 1 декабря невероятное везенье наступит для одного знака зодиака.