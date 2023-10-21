Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Прославленная биатлонистка и лыжница была экстренно госпитализирована 15 октября, о чем сообщил ее бывший супруг и тренер Леонид.