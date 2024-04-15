Владимир Корнилов: Британское «гостеприимство»: украинских беженцев принимают с распростертыми объятиями и… цепями

Рассказываю подробно о том, что обнаружила газета The Independent по поводу эксплуатации британцами украинских беженцев, приехавших по правительственной схеме «Дома для Украины»: Работники совета, участвующие в этой схеме, сообщали, что беженцев заставляли работать на хозяев на фермах и взимали арендную плату.
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