Владимир Корнилов: Британское «гостеприимство»: украинских беженцев принимают с распростертыми объятиями и… цепями

Рассказываю подробно о том, что обнаружила газета The Independent по поводу эксплуатации британцами украинских беженцев, приехавших по правительственной схеме «Дома для Украины»: Работники совета, участвующие в этой схеме, сообщали, что беженцев заставляли работать на хозяев на фермах и взимали арендную плату.