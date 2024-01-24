SUSANIN
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SUSANIN

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В Миннаце Удмуртии прокомментировали слова Петра Толстого о «межнациональном либерализме»

В Миннаце Удмуртии прокомментировали слова Петра Толстого о «межнациональном либерализме»

Ижевск. Удмуртия. В Министерстве национальной политики Удмуртии прокомментировали высказывание зампреда Госдумы Петра Толстого, который сравнил «национальные диаспоры, землячества и общины» с мафиозными структурами.

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Игорь Петров
Куда удмурты лезут? Разговор совсем о другом!
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