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Детская выплата 10000 рублей летом-2021: расширили круг получателей

Детская выплата 10000 рублей летом-2021: расширили круг получателей

После заявления президента России Владимира Путина о том, что единовременную выплату 10 тысяч рублей к школе должны получить не только дети от 7 до 16 лет, но и будущие 6-летние первоклашки, правительство скорректировало круг получателей выплаты.

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