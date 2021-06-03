Детская выплата 10000 рублей летом-2021: расширили круг получателей

После заявления президента России Владимира Путина о том, что единовременную выплату 10 тысяч рублей к школе должны получить не только дети от 7 до 16 лет, но и будущие 6-летние первоклашки, правительство скорректировало круг получателей выплаты.
После заявления президента России Владимира Путина о том, что единовременную выплату 10 тысяч рублей к школе должны получить не только дети от 7 до 16 лет, но и будущие 6-летние первоклашки, правительство скорректировало круг получателей выплаты.
Свежие комментарии