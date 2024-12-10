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Спустя три дня начал извиняться: Немца в русской больнице вылечили от русофобии

Спустя три дня начал извиняться: Немца в русской больнице вылечили от русофобии

Кот  Костян Журналист Зигфрид в печали – соотечественники-немцы раскритиковали его откровенный репортаж о знакомстве с современной российской медициной.

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