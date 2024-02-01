Вовк: «Провал на этом референдуме будет очень болезненным для страны»

«Провал этого референдума будет очень болезненным для страны и может привести к нехорошей ситуации по отношению к ЕС», – заявил генеральный секретарь Платформы DA Ливиу Вовк в эфире передачи Rezoomat на канале Rlive TV.
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