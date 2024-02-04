«Стойкий защитник - 2024»: как НАТО готовится к придуманной войне с Россией

На этой неделе НАТО начала крупнейшие со времен Холодной войны учения у российских границ. В маневрах, получивших название «Стойкий защитник», будут задействованы 90 тысяч военнослужащих из более чем 30 стран НАТО, в том числе из Швеции и Финляндии, которые еще не стали участницами организации.
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