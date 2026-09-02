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Царьград

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Андрей Костин назвал удаленную работу "стремной" на ВЭФ 2023

Андрей Костин назвал удаленную работу "стремной" на ВЭФ 2023

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава ВТБ Андрей Костин высказался против удаленной работы и игнорирования рабочих чатов после 18.

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