Моя семья. Счас...
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  • Владимир Соколов
    а потом удивляются безразличию мужей)Попробовал пожить...
  • Татьяна Кибишева
    Было время, когда женщина жила за мУжем и он был для неё самым-самым до самой смерти, но прошло. Сейчас все живут зАм...Попробовал пожить...
  • Владимир Соколов
    никогда баба замужем не отдыхала, а тут удивительно, что не соглашаются дуру брать себе на шею 😂Попробовал пожить...

Попробовал пожить с неработающей девушкой – не понравилось

Попробовал пожить с неработающей девушкой – не понравилось

Прочитала тут крик души на Пикабу. Какой-то молодой человек 20 с лишним лет впервые попробовал жить с девушкой.

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Комментарии
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Владимир Соколов
никогда баба замужем не отдыхала, а тут удивительно, что не соглашаются дуру брать себе на шею 😂
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6 час.
Татьяна Кибишева
Было время, когда женщина жила за мУжем и он был для неё самым-самым до самой смерти, но прошло. Сейчас все живут зАмужем, да вот оно надо только ради детей, однако дети вырастают и мужья с чего-то вдруг, вместо ожидаемого внимания к себе, единственному, обнаруживают равнодушие жены и её желание отдохнуть от семейных забот. Вот такой возврат мужьям от жён за жизнь зАмужем.
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5 час.
Владимир Соколов
а потом удивляются безразличию мужей)
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3 час.

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