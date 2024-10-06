Попробовал пожить с неработающей девушкой – не понравилось

Татьяна Кибишева

Было время, когда женщина жила за мУжем и он был для неё самым-самым до самой смерти, но прошло. Сейчас все живут зАмужем, да вот оно надо только ради детей, однако дети вырастают и мужья с чего-то вдруг, вместо ожидаемого внимания к себе, единственному, обнаруживают равнодушие жены и её желание отдохнуть от семейных забот. Вот такой возврат мужьям от жён за жизнь зАмужем.