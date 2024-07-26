РЭО: регоператорам требуется более 3000 мусоровозов

Российский экологический оператор в ходе мониторинга деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и проведенного опроса в конце первого квартала 2024 года выявил потребность в 3275 мусоровозах.
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