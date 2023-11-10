Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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NYT: затяжная операция в Газе грозит изоляцией Израиля и США

NYT: затяжная операция в Газе грозит изоляцией Израиля и США

Вашингтон опасается, что затяжная израильская военная кампания в секторе Газа может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, а Израилю и Соединенным Штатам грозит изоляция, потому что весь мир призывает к прекращению огня.

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