Военное обозрение

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Анкара сообщила о начале вывоза зерна с Украины

Анкара сообщила о начале вывоза зерна с Украины

Из порта Одессы сегодня утром выходит сухогруз Razoni с зерном. Под флагом африканского государства Сьерра-Леоне он направится в Ливан, куда доставит украинскую кукурузу.

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