Во время рейда в гей-клуб Харькова военкомы задержали комбрига 127 ТРО подполковника Дмитрия Ярошенко

В Харькове сотрудники ТЦК регулярно наведываются в клубы и кафе в поисках призывников. На днях такой рейд был организован в ночной клуб «Драйв», который специализируется на проведении вечеринок с нетрадиционной сексуальной ориентацией, пользуется довольно большой популярностью и всегда забит под завязку.
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