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Суд снял с выборов главу челябинского «Яблока» из-за граффити Бэнкси и цитат Сахарова и Громыко

Суд снял с выборов главу челябинского «Яблока» из-за граффити Бэнкси и цитат Сахарова и Громыко

Челябинский областной суд удовлетворил иск кандидата от партии «Зелёные» Артёма Кунгурцева и отменил регистрацию председателя регионального отделения «Яблока» Ярослава Щербакова на выборах в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу.

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