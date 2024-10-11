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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Синоптики предупредили жителей ЯНАО о морозе до –10 градусов и ветре до 17 м/с

Синоптики предупредили жителей ЯНАО о морозе до –10 градусов и ветре до 17 м/с

В предстоящие выходные, 12 и 13 октября, на Ямале ожидается похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до –10 градусов, сообщили специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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