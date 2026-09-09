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U.S. Treasury announces sanctions on online marketplace Xinbi Guarantee

The U.S. Treasury Department on Wednesday announced sanctions on Xinbi Guarantee, an online marketplace it said is used by criminal organizations.

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