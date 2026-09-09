U.S. Treasury announces sanctions on online marketplace Xinbi Guarantee

The U.S. Treasury Department on Wednesday announced sanctions on Xinbi Guarantee, an online marketplace it said is used by criminal organizations.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым