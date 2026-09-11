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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруно Шундов: «В «Далласе» молодому Дирку кричали, что оштрафуют, если он отдаст еще одну передачу»

Бывший центровой НБА Бруно Шундов рассказал, что в дебютном сезоне Дирка Новицки тренеры « Далласа » во главе с Доном Нельсоном использовали метод полного доверия и одновременно давления, буквально заставляя немца бросать по кольцу.

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